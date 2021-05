Baldo : The Guardian Owls se montre avec 13 minutes de gameplay

Initialement programmé pour sortir l’été dernier sur Switch en tant qu’exclusivité temporaire, Baldo : The Guardian Owls refait enfin surface avec une vidéo de gameplay. Toutefois, on ne sait toujours pas quand le jeu sortira…

Un peu de gameplay à défaut d’une date de sortie

Avec un côté Ni No Kuni assez prononcé, Baldo : The Guardian Owls nous dévoile ainsi pas moins de 13 minutes de gameplay. L’occasion pour les joueurs d’y voir un titre orienté action, aventure et RPG dans lequel il est possible de se balader sur une map assez grande, tout en résolvant des puzzles à la manière d’un Zelda.

Le tout, avec la possibilité d’interagir avec bon nombre de PNJ, et d’effectuer une tripotée de quêtes primaires et secondaires. Il n’y a pas à dire, le titre du studio italien NAPS Team ne manque pas de charme, et il ne reste plus qu’à voir désormais à quoi ressembleront les combats, ce qu’il n’était hélas pas possible de voir sur ladite vidéo de gameplay.

Pour rappel, Baldo : The Guardian Owls n’a toujours pas de date de sortie mais sortira d’abord sur Switch, avant d’arriver plus tard sur PC, PS4 et Xbox One. Les versions PS5 et Xbox Series ne sont pas mentionnées pour l’heure.