Baldo: The Guardian Owls sortira le 27 août prochain

Baldo: The Guardian Owls a visiblement eu des complications au cours de son développement, étant donné qu’on l’attendait pour l’été dernier en exclusivité sur Switch. Un an plus tard, et après nous avoir présenté quelques minutes de gameplay il y a plusieurs mois, le titre refait surface pour nous annoncer une bonne nouvelle, avec sa date de sortie.

La sortie se précise sur toutes les plateformes

On pourra donc découvrir Baldo: The Guardian Owls dès le 27 août prochain, et pas seulement sur Switch, puisque le titre sortira aussi sur PC, PS4, Xbox One et l’Apple Arcade à la même date.

IGN a pu mettre la main sur un nouveau trailer du jeu, qui permet d’en voir un peu plus sur ce titre intriguant, mélangeant puzzles, donjons, et combats contre de grosses créatures, le tout dans un style visuel qui n’est pas sans évoquer un certain Ni no Kuni.

Reste donc à voir si ce jeu indépendant tiendra la comparaison, même si la proposition semble tout de même être bien différente, plus proche d’un Zelda. Réponse dans un mois tout pile.