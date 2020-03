Baldo sortira en exclusivité temporaire sur Switch dès cet été

Annoncé il y a un moment, le jeu d’action/aventure Baldo a aujourd’hui eu droit à quelques précisions grâce au dernier Indie World de Nintendo.

Une exclusivité temporaire pour la Switch

On y apprend que le titre, qui fera forcément penser à Ni no Kuni visuellement, sera disponible sur Nintendo Switch en exclusivité dès cet été, sans date de sortie plus précise. Le jeu est également prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais il arrivera dans un premier temps sur la console de Nintendo si l’on en croit l’émission.

The action-adventure RPG @BaldosTale is coming to #NintendoSwitch! Explore an open world filled with towns to discover, secrets to unveil, and intricate dungeons to solve this summer. #IndieWorld pic.twitter.com/c2J8r1FoLY — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 17, 2020

Ce nouveau trailer accentue encore plus le côté Zelda-like du titre, où les puzzles se mêleront à des combats. Reste plus qu’à attendre une date officielle pour le titre.