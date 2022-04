Balan Wonderworld : Yuji Naka déclare avoir attaqué en justice Square Enix, qui l’a viré de son poste 6 mois avant la sortie

Balan Wonderworld aura été l’un des échecs les plus retentissants de ces dernières années, que ce soit pour Square Enix ou pour son créateur, Yuji Naka, la célèbre tête pensante derrière Sonic. Quelques jours seulement après la sortie du titre, on apprenait que Yuji Naka ne travaillait plus avec Square Enix, ce qui laissait entendre que les choses s’étaient envenimées en coulisses suite à la mauvaise réception du titre. Mais le créateur nous apprend aujourd’hui que c’est bien antérieur à cela.

Six months before the launch of #BalanWonderworld, a work order was issued removing me as director, so I filed a lawsuit in court against Square Enix. I would like to tell you that the court case is over and the work order is no longer in effect at this time. use translation tool pic.twitter.com/U53SgNMh85

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) April 28, 2022