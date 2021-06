Balan Wonderland : Yuji Naka ne travaille visiblement plus chez Square Enix

L’échec d’un jeu est toujours une histoire triste à entendre, et celle de Balan Wonderland en est l’exemple le plus récent. Très mal accueilli par la critique et boudé par le public lors de sa sortie, le titre a réalisé des ventes catastrophiques, n’arrivant pas à se placer dans les tops de ventes de chaque pays lors de sa sortie. Et il faut croire que la relation entre le créateur du jeu, Yuji Naka, et l’éditeur, Square Enix, a pris fin suite à ces mauvais résultats.

Une histoire qui se termine bien vite

VGC rapporte que le créateur a mis à jour ses réseaux sociaux, notamment Facebook et LinkedIn, où l’on peut voir que sa période chez Square Enix s’arrête au 30 avril dernier. On ne sait pas ce qu’il en est pour le studio Balan Company, créé par Yuji Naka lui aussi.

Une bien mauvaise nouvelle pour le créateur, mais on peut comprendre pourquoi la collaboration a cessé. SteamDB rapporte même que le pic de joueurs le plus haut se situe à 124 joueurs en simultané, ce qui est vraiment faible.

On espère que Yuji Naka pourra rebondir par la suite, en lui souhaitant toute la réussite possible.