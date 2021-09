Yuji Naka développe un jeu sur mobiles en solo après l’échec de Balan Wonderworld

Balan Wonderworld est probablement l’un des plus gros échecs de cette année, et ce malgré la présence de Yuji Naka à la tête du projet. Très peiné par les résultats de son dernier jeu, le co-créateur de Sonic avait quitté Square Enix dans la foulée et avait même indiqué penser à la retraite. Finalement, Yuji Naka reste bien dans le milieu, mais seulement en tant qu’indépendant pour l’instant.

Un petit jeu mobile en préparation

Dans un tweet, relayé par VGC, où il remerciait les personnes lui souhaitant un joyeux 56ème anniversaire, Yuji Naka a alors déclaré qu’il était désormais en train de réapprendre à coder.

Ne vous attendez pas à ce que le créateur fasse déjà son grand retour sur consoles, puisqu’il déclare simplement être en train de travailler sur un petit jeu mobile, et ce tout seul. Il indique que ce jeu est développé sous Unity et qu’il code lui-même toute l’application, tout en précisant qu’il s’agira d’une petite expérience.

Espérons donc qu’il continue à faire ce qui le passionne, en attendant de voir quelles seront ses prochaines créations, peu importe leur nature.