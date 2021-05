Back 4 Blood présente ses personnages dans son nouveau trailer

Alors que la situation autour de Warner Bros Games est de plus en plus flou après la fusion entre WarnerMedia et Discovery, Turtle Rock continue de nous présenter Back 4 Blood au travers de plusieurs vidéos. Après avoir illustré le système de cartes, le jeu nous présente son casting de survivants.

Un casting haut en couleur

Les « Cleaners » nous montrent donc tout ce qu’ils savent faire dans ce nouveau trailer, que vous pouvez admirer sur YouTube. L’occasion de présenter la joyeuse troupe, avec des personnages qui disposeront tous de capacités uniques à bien prendre en compte pour espérer survivre au mieux. Les ennemis spéciaux sont aussi montrés afin de voir contre quoi vous allez bientôt lutter.

Back 4 Blood sera disponible le 12 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.