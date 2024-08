Obsidian confirme qu’Avowed tournera en 30 FPS sur Xbox Series X|S

Via le podcast de « The Iron Lords », Matt Hansen, directeur artistique chez Obsidian, confirme que Avowed vise les 30 FPS pour son prochain RPG à la première personne. Une nouvelle qui risque de faire réagir les joueurs, principalement de manière négative. il n’y aura ainsi pas de 60 FPS au lancement, ni même par la suite d’après ce que l’on comprend (même sur Xbox Series X).

« Nous visons un minimum de 30 images par seconde. C’est l’objectif attendu. C’est un jeu en vue à la première personne, solo, donc vous n’avez pas nécessairement besoin de 60 images par seconde. Et cela nous permet de rendre les effets visuels, l’éclairage, et tout le reste beaucoup plus riches. C’est un compromis que nous avons choisi de faire assez tôt, et nous en sommes vraiment satisfaits. Le jeu tourne assez bien compte tenu de sa densité visuelle… »

Malgré tout, Obsidian est encore en train de peaufiner les détails concernant les performances : « C’est l’une des dernières choses que vous faites ». Face à la demande des joueurs, il n’est pas exclu d’avoir un patch 60 FPS à l’avenir à l’instar de RedFall, Hellblade 2 (qui attend toujours le sien) et Starfield.

D’ailleurs, les raisons données par le studio ressemblent un peu à ce que disait Bethesda pour justifier les 30 images par secondes sur le RPG spatial.

Que ce soit sur Xbox ou PlayStation, les derniers jeux à gros budget ont de plus en plus de mal à proposer un jeu stable en 60 FPS. Même lorsqu’ils y parviennent, c’est souvent au prix de concessions visuelles (Final Fantasy VII Rebirth, Dragon’s Dogma). Toutefois, il est toujours bon d’avoir le choix entre une meilleure résolution ou une meilleure fluidité étant donné que chaque joueur à ses petites préférences. Toutefois, si l’on regarde uniquement du côté des exclusivités des constructeurs, il faut avouer que Sony s’en sort un peu mieux à ce niveau-là, même dans des mondes ouverts visuellement riches comme Horizon Forbidden West.

60fps will be the standard output, but the architecture allows us to support up to 120fps.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) May 7, 2020