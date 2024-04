Palworld : Le premier raid est disponible via une nouvelle mise à jour, avec un nouveau Pal à affronter

Senua’s Saga: Hellblade II en dévoile plus avec de nouvelles previews un mois avant sa sortie

Chapitre 12 : En quête de la pierre-clé – Final Fantasy VII Rebirth

Mi-Clos Studio (Sigma Theory, Out There: Oceans of Time) annonce sa fermeture

EA Sports FC 24 dévoile la Team Of The Week n°29

Ubisoft annonce le retour de son émission Ubisoft Forward, rendez-vous le 10 juin pour de nombreuses annonces

Windblown, le nouveau rogue-like de Motion Twin (Dead Cells), se montre dans un trailer survolté

Le JRPG SaGa Emerald Beyond aura droit à sa propre démo dès demain sur PC, Switch et les consoles PlayStation

Destiny 2 : Bungie présentera le contenu de l’extension La Forme Finale le 9 avril

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake est toujours vivant selon le PDG de Saber Interactive

Shift Up, le studio derrière Stellar Blade, recrute déjà pour son prochain jeu orienté action-RPG

Content Warning, le dernier jeu édité par Landfall, fait sensation sur Steam

Eternal Strands : Premières images pour le jeu d’action-aventure de Yellow Brick Games, entre Shadow of the Colossus et Zelda

Square Enix : Naoki Hamaguchi (FFVII Rebirth), Tomoya Asano (Octopath Traveler) et d’autres sont promus à de hauts rangs

Microsoft travaille sur un assistant virtuel avec l’intelligence artificielle pour ses plateformes Xbox

Xbox Game Pass : Les jeux d’avril avec LEGO 2K Drive, Tomb Raider ou Harold Halibut

Dave the Diver et Tales of Kenzera: Zau arriveront directement dans le PlayStation Plus Extra en avril

Blizzard ne dit pas non à de nouveaux films Warcraft, mais veut rester prudent

Duckside : Un nouveau jeu de survie en monde ouvert à la Rust et DayZ, mais avec… des canards

Le prochain jeu Like a Dragon est déjà en préparation, mais ça ne sera pas Kiwami 3

Nobuo Uematsu devrait bien composer le thème principal pour la suite de Final Fantasy VII Rebirth

Déjà 2,5 millions de ventes pour Dragon’s Dogma 2, la série dépasse un cap important

Hollow Knight: Silksong a enfin une page sur le Microsoft Store