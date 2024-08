On a testé Avowed à la Gamescom 2024 et on est déjà sous le charme

Des combats plaisants quoique parfois brouillons

Trois builds nous étaient proposés : un berserker spécialisé dans le combat rapproché, un mage capable de dompter les éléments pour se défaire de ses ennemis, et enfin un rôdeur capable de se dissimuler dans l’ombre avant d’éliminer ses adversaires à distance.

Nous avons opté pour le premier choix, équipé d’une arme à deux mains et de deux armes à une main (une épée courte et une hache infligeant des dégâts de glace). Il est possible de basculer d’un set à l’autre d’une simple pression de la touche Y, permettant au joueur d’optimiser son équipement pour parer à différentes éventualités.

En plus de ces armes, notre personnage disposait de deux capacités : l’une étant une charge sur un adversaire situé en face de nous, et l’autre un cri dégageant une onde de choc infligeant des dégâts tout autour de nous. Il était également possible de lancer des bombes à distance, sous réserve d’en avoir encore en stock.

Avec tout cet attirail, il faut dire que nous avons pris un malin plaisir à décimer les monstres se dressant sur notre chemin. Geler l’ennemi de quelques coups de hache pour ensuite l’exploser en morceaux, ou l’étourdir pour lui asséner un combo dévastateur tout en se débarrassant d’un archer squelette un peu trop gênant avec une bombe bien placée, ne sont que quelques exemples de ce que le titre nous permet de faire.

En revanche, il nous a fallu quelques minutes pour appréhender les combats. Un peu confus, ils manquent de précision, probablement à cause de l’absence de visée automatique, mais surtout, ils manquent d’impact. On peine à ressentir les chocs de l’épée sur l’adversaire, sauf lors du coup final qui l’enverra parfois valdinguer plus loin, tel une poupée de chiffon. Dans les faits, on pourrait presque comparer ce gameplay à celui de The Elder Scrolls V: Skyrim dans le ressenti. Reste à voir ce que ces affrontements pourraient donner avec d’autres types d’armes et de compétences.

Du bon RPG made in Obsidian ?

Ce côté Skyrim, nous l’avons également ressenti dans la construction des lieux proposés pour cette démo. Nous étions amenés à parcourir une grotte et ses galeries menant parfois à des tombeaux, ainsi qu’une grande statue et son prêtre, point final de notre session.

Si la carte montre clairement le chemin principal à suivre pour atteindre directement l’objectif principal, les joueurs les plus curieux peuvent trouver des petits recoins cachés. Au détour d’un roc, derrière des jarres à détruire ou encore en sautant sur une plateforme éloignée, l’exploration de ces lieux nous récompense généralement par quelques ressources ou même des pièces d’équipement.

Cette exploration peut également servir au gameplay, notamment dans la façon d’aborder certains passages ou situations. Par endroits, nous avons par exemple trouvé quelques chemins cachés permettant de prendre de la hauteur sur les ennemis ou d’avoir une vision sur ces derniers à travers de fines ouvertures dans les murs, parfaites pour y lancer un sort ou une flèche.

Côté narration, nous n’avons évidemment joué que trop peu pour juger de sa qualité, même en connaissant le talent des équipes d’Obsidian sur cet aspect. Nous avons tout de même apprécié les quelques dialogues proposés, notamment le doublage réalisé (à voir si une VF sera de la partie) et les choix qui s’offraient à nous lors des discussions. Ces derniers nous ont permis de constater la présence de statistiques, telles que l’intelligence, permettant, si cette dernière est suffisamment élevée, de sélectionner des choix de dialogues différents.

Visuellement, ce que la démo nous a montré nous a beaucoup plu. Avec un style entre le cartoon et le réaliste, les environnements étaient détaillés et bénéficiaient de nombreux effets de lumière pour les mettre en valeur, comme les rayons du soleil perçant certaines ouvertures au plafond ou la lumière luminescente de certaines plantes.

Très satisfaits à l’issue de notre session, nous avons hâte d’en voir plus, notamment sur la narration, mais surtout de pouvoir à nouveau poser les mains dessus.

Avowed est attendu pour le 18 février 2025 sur PC et Xbox Series.