C’est sans aucun doute l’une des sorties les plus attendues de ce mois de mars. Persona 5 Royal arrive dans quelques jours et l’on a déjà eu l’occasion de le tester de fond en comble. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre, on vous propose désormais notre avis en vidéo, idéal pour découvrir ce que l’on en pense tout en découvrant des images de gameplay inédites.

Pour rappel, Persona 5 Royal sortira le 31 mars sur PlayStation 4. En plus d’apporter une vingtaine d’heures de contenus supplémentaires, un nouveau personnage, de nouveaux palais, un équilibrage et de nouvelles mécaniques, on y retrouve surtout une traduction française intégrale des sous-titres, chose que l’on n’avait pas eu lors de la sortie de Persona 5 en 2017.