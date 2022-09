Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway est un jeu de course arcade façon Mario Kart développé par Bamtang Games et édité par GameMill Entertainment. Reprenant le concept des épisodes précédents de la série, cet opus propose aux joueurs et aux joueuses de rouler sur 36 tracés différents afin de décrocher la victoire avec leur personnage préféré issu des licences Nickelodeon. Un système de personnalisation amélioré ainsi que la présence de 90 membres d’équipages liés à la fonctionnalité « Pit Crew » sont également au programme.