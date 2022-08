Deux nouveaux jeux Avatar: Le Dernier Maître de l’Air sont en développement, dont un sur consoles

La licence Avatar devrait prochainement connaître plusieurs adaptations en films et séries, mais aussi en jeux vidéo. Non, on ne parle pas d’Avatar de James Cameron et de ses héros bleus, mais bien de la série Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, un peu moins populaire mais très appréciée. Ce week-end l’actualité autour de la saga s’est intensifiée avec l’apparition surprise d’un jeu mobile, mais pas que, puisqu’une fuite semble aussi confirmer qu’un autre jeu Avatar est en développement sur consoles.

Un RPG open-world, mais sur mobiles

On a donc tout d’abord pu découvrir l’existence d’Avatar: Generations, qui n’est autre qu’un jeu mobile développé par Square Enix London Mobile et Navigator Games, qui prend la forme d’un RPG avec des combats au tour par tour dans un monde ouvert.

Ce free-to-play nous permettra de prendre le contrôle d’Aang et de sa bande à travers un premier chapitre qui retracera l’histoire principale de la série, tandis que l’on devra recruter de nouveaux personnages pour améliorer notre équipe. D’autres chapitres arriveront par la suite pour nous raconter les histoires des Avatars Kyoshi, Korra et Roku.

Le jeu va connaître un soft launch dès ce mois d’août dans divers pays comme le Danemark, la Suède ou le Canada, mais il arrivera plus tard dans les autres pays comme la France. Un site officiel est déjà en ligne.

Un autre jeu prévu sur consoles

Dans le même temps, VGC rapporte qu’un autre jeu Avatar: Le Dernier Maître de l’Air a été listé chez la branche japonaise d’Amazon sur PlayStation 4. Il s’intitulerait Avatar: Quest for Balance, et serait édité par GameMill Entertainment, qui est coutumiers des jeux Nickelodeon, puisqu’on lui doit Nickelodeon All-Star Brawl.

Et on a même déjà une date de sortie, affichée au 8 novembre prochain. Selon les rumeurs qui étaient apparues un peu plus tôt dans l’année, il s’agirait aussi d’un RPG qui mettrait en avant l’histoire d’Aang, mais on en sait pas plus pour le moment. On le découvrira peut-être lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, étant donné que le jeu doit sortir rapidement.