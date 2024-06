Astro Bot : Les premières previews sont tombées avec de nombreux détails pour le platformer pétillant

Un platformer rempli de vie

Les informations sur Astro Bot détaillés dans cet article nous viennent notamment d’un retour de hands-on effectué par Tim Turi, Content Communications Manager chez Sony Interactive Entertainment. En mettant les éléments de langage de côté, voyons ensemble les enseignements que l’on peut en retirer.

Tout d’abord, du côté des niveaux, ils sont classés par rang de difficulté : facile, normal, difficile, avec un challenge qui, parfois, devrait apparemment aussi satisfaire les fans assidus de jeux de plateforme. D’une manière générale, les environnements dans lesquels va évoluer Astro sont colorés, variés, malins, vivants et pétillants, en exploitant la physique du jeu. Les combats de boss s’annoncent une fois encore amusants, avec une mise en scène toujours aussi légère.

Astro Bot compte donc en mettre plein la vue et insuffler beaucoup de vitalité à son aventure. Et cela ne se limite pas au visuel puisque, régulièrement, les niveaux apporteront des petites facultés ponctuelles à Astro. On aura par exemple la possibilité d’avoir un chien-robot en guise de jetpack, un objet qui peut faire gonfler notre héros comme un ballon pour s’élever dans les airs ou encore un sablier pour ralentir les ennemis et l’environnement. À cela s’ajoute aussi de nouveaux mouvements de base, comme le fait de pouvoir nager et plonger sous l’eau.

L’étonnant porte-étendard de la new gen PlayStation

Des possibilités de mobilité supplémentaires qui multiplient non seulement les situations de plateforme, mais aussi de récupération de secrets. Astro partira toujours à la recherche de morceaux de puzzle et de bots enfermés ou en danger.

Certains auront bien entendu les traits d’un héros ou d’une héroïne PlayStation, et ce sera d’ailleurs indiqué par les symboles de la console de Sony pour indiquer qu’il s’agit d’un personnage spécial. Et si vous avez joué à Astro’s Playroom, vous savez à quel point l’ADN PlayStation transpire avec Astro. Certains niveaux emprunteront même leurs décors et couleurs à des jeux du constructeur nippon, comme du côté de God of War.

Enfin, la petite friandise finale réside dans l’exploitation de la Dualsense. Déjà, à l’époque de la sortie de la PS5 en 2020, Astro’s Playroom constituait une très belle démonstration des possibilités de la nouvelle manette de PlayStation. Près de quatre ans plus tard, peu de jeux ont autant puisé dans son potentiel que la grande démo gratuite disponible au lancement. Savoir donc qu’Astro est de retour promet donc une belle utilisation du pad. On nous dit par exemple qu’une énigme ne pourra se résoudre qu’en se concentrant sur les retours haptiques.

Astro Bot arrivera le 6 septembre sur PS5 et coûtera, on le rappelle, 69,99€ avec différentes éditions au programme.