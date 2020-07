Assassin’s Creed Valhalla : il sera possible de changer de sexe à tout moment dans l’aventure

Si Assassin’s Creed Odyssey nous laissait pour la première fois le choix du sexe pour le protagoniste avec Kassandra et Alexios, même si Kassandra était prévu pour être la seule héroïne, Assassin’s Creed Valhalla compte aller plus loin en ne limitant pas le choix au début de l’aventure.

DNA STREAM SELECTION

This was described by Narrative Director Darby McDevitt as a new feature that ensures both male and female versions of Eivor are considered canon.

The feature is backed up by new lore that upgrades the abilities of the Animus#AssassinsCreed Valhalla pic.twitter.com/SlV5Q0Bh7v

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) July 21, 2020