Assassin’s Creed Valhalla : les correctifs de la mise à jour 1.1.1 disponible depuis le 14 janvier

On ne va pas se le cacher, alors même qu’Assassin’s Creed Valhalla est sorti il y a maintenant plus de 2 mois, les mises à jour successives n’ont pas encore permis au commun des mortels de ne trouver aucun bug de quête, d’affichage, sonore ou de collision lors d’une partie. Alors que le jeu possède de très nombreuses qualités et notamment scénaristiques, en replaçant l’histoire au centre de l’épopée, le jeu ne cesse d’agacer de par ses trop nombreux bugs encore présents malgré les patchs déployés.

Vous êtes nombreux à nous faire part dans vos commentaires sur notre guide complet de nombreux bugs de quêtes ou de cinématiques vous empêchant tout simplement de poursuivre l’aventure convenablement. Alors une bonne nouvelle pourrait vous aider à y voir plus clair : une nouvelle mise à jour, intitulée 1.1.1 et déployée ce jeudi 14 janvier dernier sur toutes les plateformes sur lesquelles Assassin’s Creed Valhalla est sorti, a corrigé pas moins de 100 bugs encore non résolus. Faisons le tour sur les principales nouvelles intéressantes.

Un poids plutôt conséquent

Depuis quelques années, nous sommes tous habitués à télécharger des patchs intitulés « Day one » censés corriger la quasi-intégralité des bugs restants à résoudre entre le passage en Gold et la date de sortie d’un jeu. Or, depuis quelques temps également, ces patchs ne permettent tout simplement pas de rendre le jeu exempt de défauts et de bugs. L’exemple trop récent et douloureux de Cyberpunk 2077 ne peut que confirmer ce constat.

Et Assassin’s Creed Valhalla ne fait pas exception, pour preuve, 2 mois après sa sortie, des pathos encore conséquences viennent corriger le jeu qui contenait trop de bugs à sa sortie. Un patch 1.1.1 d’une taille plutôt conséquente, jugez plutôt :

Xbox One : 6,6 Go.

Xbox Series X|S : 7,5 Go.

PS4 : entre 2 et 3 Go selon les régions.

PS5 : 2 Go.

PC : 6,45 Go.

A noter également qu’à côté de tous ces bugs, le jeu prend enfin en charge les succès en rapport avec l’application Ubisoft Connect de l’éditeur, permettant d’octroyer des récompenses supplémentaires. Il se pourrait qu’achever une quête de plus vous permettra de mettre à jour les succès obtenus précédemment mais non comptabilisés.

Un.e viking qui fait peau neuve

Nous vous proposons de consulter une partie des bugs corrigés dans cette mise à jour 1.1.1. Pour la liste complète, consultez la page dédiée sur le site officiel (en anglais).

Bugs divers

Mise en évidence des cadavres pour les situations nécessaires uniquement.

Les ennemis ne peuvent plus être pillés automatiquement à l’aide de l’avantage Lancer des armes.

Les joueurs pourront désormais utiliser l’option « Réveillez-vous » à tout moment pendant leur séjour dans Asgard et ne plus attendre la fin de la première quête.

Les quêtes quotidiennes seront désormais réinitialisées chaque fois que le jeu détecte qu’il n’est pas possible de poursuivre ou de relancer la quête avant de pouvoir être réinitialisée.

Ajout d’une lecture des lettres trouvées dans le jeu.

Ajout d’options d’accessibilité pour les daltoniens (sous-titres notamment).

Performances et stabilité

Amélioration des performances et de la stabilité générales.

Graphismes, Audio, Animation

Correction de divers problèmes d’animation de PNJ.

Résolution d’un problème qui faisait trembler les mannequins lorsqu’ils étaient touchés avec une flèche empoisonnée.

Correction d’un problème où les cris de guerre se répétaient en boucle.

Résolution d’un problème selon lequel le zoom avant sur les enfants avec l’appareil photo en mode photo déformerait leur visage.

Optimisation de certaines textures sur PS4.

Résolution d’un problème de texture près de l’abbaye de Cicestre qui faisait désynchroniser les joueurs lorsqu’ils marchaient sur la texture.

Quêtes et événements de monde ouvert

Résolution d’un problème dans « La Légende de Beowulf » où le marqueur d’indice restait après son enquête.

Résolution d’un problème où le joueur pouvait rester coincé à pêcher.

Résolution d’un problème où les joueurs sont coincés après leur retour de Vinland.

Résolution d’un problème où les joueurs pouvaient se retrouver coincés dans un combat de boss pendant « Un destin cruel ».

Résolution d’un problème où certains trésors ne se trouvaient pas à leur emplacement ou ne pouvaient pas être pillés. (Grandbridgescire, Hamptunscire, Oxenefordscire, Eurvicscire)

Résolution d’un problème où les joueurs obtenaient un écran noir après avoir construit la forge.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec les PNJ.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs de correctement terminer des énigmes.

Résolution de problèmes où les marqueurs d’objectifs de quêtes pointaient vers une mauvaise destination.

Résolution d’un problème dans plusieurs quêtes qui empêchait les joueurs de terminer ces quêtes.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec Ubba dans « Les fils de Ragnar ».

Monde ouvert

Correction de diverses textures ou objets mal placés.

Correction de plusieurs cas où le joueur pouvait rester coincé.

Jeu, combat, IA

Résolution de divers problèmes de comportement des PNJ.

Résolution d’un problème selon lequel les baleines sautaient parfois en l’air.

Correction d’un problème où les gardes ne réagissaient pas avec hostilité en voyant Eivor brûler des membres de leur faction avec des jarres d’huile.

Résolution d’un problème selon lequel les PNJ pouvaient être tués en leur lançant des cadavres dans le Vinland.

Résolution d’un problème qui a retiré Bjorn de l’équipage du navire.

Capacités, Avantages, Compétences

Résolution d’un problème où certaines capacités spéciales à distance pouvaient être mal utilisées avec des flèches guidées.

Résolution d’un problème où plusieurs capacités ne fonctionnaient pas contre les chiens hostiles.

Résolution d’un problème où le meilleur ami de l’homme ne se déverrouillait pas après avoir terminé la quête « Un petit problème ».

Interface et Affichage Tête Haute

Correction de divers problèmes de l’ATH.

Résolution d’un problème où la quantité de flèche dans le carquois pouvait rester bloquée à 12.

Résolution d’un problème où les changements de langue de l’interface utilisateur n’étaient pas appliqués pendant le combat.

Résolution d’un problème où les aperçus pour les daltoniens ne s’affichaient parfois pas dans le menu.

Résolution d’un problème où les dommages causés par les chutes pouvaient être annulés en ouvrant le menu juste avant de toucher le sol.

Résolution d’un problème où le butin automatique ne fonctionnait pas lorsqu’un ennemi était assommé.

Résolution d’un problème où les news en jeu ne se chargeaient parfois pas correctement.

Résolution d’un problème qui permettait aux joueurs d’acquérir des doublons de schémas de navires asgardiens.

Système

Ajout de points de réapparition

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs de voyager rapidement et correctement après la mise à jour 1.0.4.

Ajout d’un retour de force sur la gâchette au tir à l’arc pour les manettes Xbox/PlayStation.

Voilà pour un aperçu des bugs corrigés dans cette mise à jour. Un ensemble cohérent et beaucoup de correctifs attendus par les joueurs mais le chemin reste encore long et sinueux pour les équipes d’Ubisoft pour rendre Assassin’s Creed Valhalla parfaitement jouable.