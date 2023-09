Assassin’s Creed Mirage : Ubisoft dévoile les configurations PC de ce nouvel épisode

Quelles sont les configurations PC requises pour Assassin’s Creed Mirage ?

Vous trouverez ci-dessous un tableau complet partagé par Ubisoft qui indique les différentes conditions requises afin de faire tourner Assassin’s Creed Mirage sur votre machine. L’occasion de voir s’il vous est possible de lancer le jeu en 4K ou s’il faudra viser un peu plus bas.

On notera que même si les 60 images par seconde sont affichés partout sur les meilleures configurations, Ubisoft mentionne qu’il y aura bien un framerate illimité sur les machines qui peuvent afficher cela. De plus, on remarquera que le support des écrans ultra-larges est bel et bien au programme, tandis que de nombreuses options de personnalisation nous permettront d’ajuster notre expérience selon notre PC.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible dès le 5 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu.