Assassin’s Creed Codename Jade : Du gameplay en fuite pour le jeu mobile

Il y a quelques semaines, nous apprenions l’existence de quatre nouveaux jeux Assassin’s Creed au cours d’une émission consacrée à la saga. Entre l’épisode Mirage qui arrivera début 2023 et les nombreux projets qui vont nous emmener en Chine ou au Japon, les fans de la franchise auront de quoi faire dans les prochaines années. Si la plupart arriveront sur nos traditionnelles consoles, un opus majeur arrivera sur mobile, Assassin’s Creed Codename Jade. Cantonné à une simple cinématique jusqu’à présent, le titre fait les frais d’une fuite qui dévoile pour la première fois du gameplay.

Un épisode mobile qui promet ?

C’est une vidéo de quasiment trois minutes de gameplay qui a été diffusée par un utilisateur Facebook, reportée et récupérée ensuite sur Reddit. Bien que celle-ci ne soit pas en qualité maximale, elle nous permet tout de même de voir tourner le jeu pour la toute première fois. Et il faut bien avouer que cet Assassin’s Creed Codename Jade semble se porter comme un charme.

Nous voyons ainsi une session de jeu où le joueur parcourt une forteresse. On y aperçoit du gameplay, du combat ainsi que quelques cutscenes, avec des personnages comme Dengling Bai et Wei Yu. Saut, combat au corps-à-corps, tyrolienne… les mécaniques que l’on peut apercevoir n’ont pas l’air de fondamentalement bouleverser les habitudes de la saga mais s’avèrent plutôt bien s’adapter au format mobile.

Ce que l’on retient surtout, c’est que ces images ont de quoi nous rendre curieux. Les graphismes semblent absolument magnifiques pour un titre mobile, et la fluidité a l’air d’être au rendez-vous. On rappelle tout de même qu’il s’agit d’une fuite et que ces images n’étaient pas destinées au grand public. La qualité ne reflète donc pas le produit final et on imagine qu’Ubisoft aurait préféré montrer son premier gameplay sous un autre format.

Ce titre nous enverra en Chine, au tout début du IIIème siècle et nous enverra dans un monde ouvert pensé pour le mobile. On nous promet l’un des plus beaux jeux réalisés pour cette plateforme, ce qui semble être le cas, et il devrait être disponible gratuitement, en free-to-play, avec des achats in-app. On a donc forcément quelques craintes quant à ces microtransactions.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Assassin’s Creed Codename Jade sera disponible, ni s’il va atterrir un jour sur Switch ou PC. Il est actuellement seulement prévu sur smartphone et devrait arriver avant l’épisode qui se déroulera au Japon (Codename Red), mais après Assassin’s Creed Mirage, prévu quant à lui courant 2023 sur PC et consoles.