Assassin’s Creed Codename Jade

Assassin’s Creed Codename Jade est un projet mobile free-to-play développé et édité par Ubisoft. Conçu avec les mêmes ambitions qu'une production AAA, ce titre en 3D et en monde ouvert invite les joueurs et les joueuses à vivre les aventures de leur propre personnage personnalisable de A à Z au sein de la Chine du tout début du 3ème siècle.