Artifact : Valve met fin au développement de la version 2.0

Commercialisé sur PC en novembre 2018, Artifact a connu un lancement au succès éphémère en raison d’un modèle économique trop axé pay-to-win. Très vite, l’équipe à la tête du jeu de cartes à collectionner dans l’univers de Dota 2 a été contrainte de revoir ses plans au point de s’engager dans une refonte complète du titre, une version 2.0. Malheureusement, celle-ci ne verra jamais le jour puisque Valve a décidé de mettre un terme à son développement.

Une triste conclusion sous le signe de la gratuité

Comme l’indique le studio américain sur la page Steam officielle du jeu, « cela fait maintenant un an et demi que l’équipe en charge d’Artifact a commencé à travailler assidument sur cette nouvelle version. Bien que nous puissions tirer satisfaction d’avoir atteint la plupart de nos objectifs de jeu, nous n’avons cependant pas réussi, pour l’instant, à rallier un nombre de joueuses et de joueurs actifs qui justifierait un développement plus poussé. Nous avons donc pris la lourde décision d’arrêter le développement de la bêta 2.0 d’Artifact. »

En plus de remercier les membres de la communauté du titre, l’entreprise ajoute ceci : « Nous avons cependant conscience que les deux versions du jeu ont su trouver leur public et qu’elles comptent toutes deux aux yeux de la communauté. C’est pour cette raison que ces deux jeux seront offerts gratuitement au public. Les versions finales d’Artifact Classic et de la bêta 2.0 d’Artifact (renommée Artifact Foundry) sont d’ores et déjà disponibles. »

La société précise que, même si Artifact Foundry est « un produit inachevé, il ne lui manque essentiellement que des finitions et quelques illustrations artistiques. Les éléments principaux du gameplay sont là. » Autrement dit, il s’agit d’une bêta qui reste jouable au même titre qu’Artifact Classic. Tous les détails concernant les deux versions du jeu sont disponibles sur Steam.