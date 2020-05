Artifact : Une bêta fermée en approche pour la version 2.0

Il y a environ deux mois, nous apprenions qu’Artifact était en phase de reconstruction sans savoir précisément si Valve préparait une refonte ou une suite du jeu de cartes à collectionner dans l’univers de Dota 2. La réponse est tombée hier soir : il s’agit d’une version 2.0 et elle se laissera approcher très prochainement par l’intermédiaire d’une bêta fermée réservée en priorité à ceux et celles qui ont acheté le jeu d’origine avant le 30 mars dernier.

On reprend tout et on recommence

D’après le site officiel d’Artifact, cette phase d’essais a pour but de tester « le gameplay, l’équilibrage, les caractéristiques des héros et des couleurs, les fonctionnalités sociales, les déblocages de cartes, le mode classé, les replays, le mode spectateur et la campagne » du titre. Notez que « les cartes seront débloquées au fur et à mesure que vous jouerez » et que vos anciens decks seront incompatibles avec cette version.

Lorsque Valve estimera que le nombre de joueurs et de joueuses sera suffisant, Artifact 2.0 accueillera les modes « tournoi » et « draft » qui seront différents de la « draft de héros. » Une fois que tous les possesseurs du titre de base auront reçu leur invitation, les développeurs envisagent de passer par une bêta ouverte avant de lancer officiellement la refonte du jeu. Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée pour le moment.