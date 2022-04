Armure de noble sanglant – Elden Ring

Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de noble sanglant. Cette armure est obtenable dans la région tout au nord de la carte d’Elden Ring accessible uniquement via l’ascenseur de Rold en utilisant le Médaillon secret de l’Arbre sacré.

Où trouver l’Armure de noble sanglant ?

Emplacement : Cimes des géants, région nord

Pour trouver cette armure, vous pouvez partir du site de grâce Ruines cléricales au nord ouest de la région afin de vous diriger vers le sud pour finalement être envahi par un doigt sanglant. Cet ennemi vaincu, vous serez récompensé de l’Armure de noble sanglant.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.