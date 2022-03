Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de Gelmir. Celle-ci est obtenable au Mont Gelmir au site de grâce Tombe des héros de Gelmir.

Où trouver l’Armure de Gelmir ?

Emplacement : Tombe des héros de Gelmir au Mont Gelmir

Arrivé à la Tombe des héros de Gelmir, descendez la pente devant vous. Vous ferez face comme d’habitude au monstre mobile qui vous écrasera si vous avez le malheur de croiser son chemin. Calculez le rythme de ce dernier et réfugiez-vous dans les alcôves sur les côtés pour ne pas vous faire toucher.

Sur la gauche de la pente, vous verrez qu’un de ces refuges est en fait l’accès à une autre partie du donjon. Engouffrez-vous dans cette nouvelle aile et prenez l’escalier sur votre droite.

Faites attention au pilier cracheur de feu et contournez-le sur la gauche pour arriver à un autre chemin également en proie à une créature faisant des allers-retours et écrasant tout sur son passage. Continuez de descendre jusqu’à apercevoir un étroit chemin vous permettant de progresser plus loin dans la descente.

Si vous regardez en contrebas de cette étroite structure, vous verrez une très mince plateforme sur laquelle atterrir. Chutez, pour ensuite arriver dans une salle où un monstre garde un coffre. Tuez le monstre pour récupérer l’Armure de Chevalier-limier et ouvrez le coffre pour trouver l’Armure de Gelmir.

