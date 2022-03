Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici l’Épée d’exécution des Tourbier et le Pavois des ronces, obtenable au Bastiombre du Plateau d’Altus.

Où trouver l’Épée d’exécution des Tourbier et le Pavois des ronces ?

Emplacement : À récupérer sur le boss du Bastiombre

Une fois arrivé au Bastiombre, repérez une entrée avec une herse à moitié baissée. Progressez sur les toits pour atteindre cet endroit puis suivez simplement le chemin principal jusqu’à rejoindre un ascenseur. Au fond du couloir suivant se trouve le boss de la zone : Elemer du Roncier.

Dépendamment de votre niveau, vous aurez plus ou moins de facilité sur ce combat. Vous récupérerez à l’issue de celui-ci l’Épée d’exécution des Tourbier et le Pavois des ronces. La première arme légendaire se base sur la Force, la Dextérité et l’Ésotérisme du personnage pour infliger des dégâts Physique et Magique. Le Pavois des ronces, quant à lui, a la particularité d’infliger de l’accumulation du saignement à ses cibles.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.