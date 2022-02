Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Morgenstern, obtenable dans la zone située juste en-dessous du pont.

Où trouver l’arme Morgenstern ?

Emplacement : Catacombes des eaux noires

Tout de suite après le pont, suivez le chemin pavé de pierre en direction du sud. Vous verrez à gauche de ce chemin une charrette renversée. L’arme est assez facile à avoir puisqu’elle se situe dans le coffre à l’arrière du véhicule. Ouvrez-le et emparez-vous du Morgenstern. Cette arme se base sur la Force et la Dextérité du joueur et permet également de causer un saignement à la cible.

