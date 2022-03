Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Mâchoire de créature stellaire, obtenable au Mont Gelmir au sommet de la montagne.

Où trouver la Mâchoire de créature stellaire ?

Emplacement : Au Mont Gelmir, au sommet de la montagne

Téléportez-vous à ce site de grâce puis remontez via l’ascenseur. Sortez du bâtiment puis partez sur la droite et continuez jusqu’à voir une falaise rocheuse sur votre gauche qui s’étire jusqu’à un autre col de montagne. Traversez cette dernière et montez aux échelles qui gravissent le mont pour parvenir à un col en présence d’un site de grâce et d’un vent ascendant.

Celui-ci vous permettre d’accéder au sommet plus rapidement avec votre monture. Tout en haut, vous trouverez la Créature stellaire adulte qui, une fois tuée, vous récompensera de la Mâchoire de de créature stellaire. Une arme qui inflige du Physique et de la Magie en raison des statistiques nécessaires pour la porte en Force, Dextérité et Intelligence.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.