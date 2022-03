Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Épée de chevalier de Caria, obtenable dans la Liurnia à l’arrière d’une carriole.

Où trouver l’Épée de chevalier de Caria ?

Emplacement : Dans la région de Liurnia sur la falaise ouest

Dans la région de la Liurnia, sur la falaise ouest de la région vous trouverez un convoi de manière similaire à la Grande hache récupérable dans la première zone du jeu. Pour récupérer cette arme, débarrassez-vous en premier des monstres ainsi que du cavalier qui protègeront le véhicule.

Tapez ensuite sur une des deux grandes créatures qui tirent la carriole pour stopper le tractage de ces dernières et accéder au coffre situé à l’arrière qui contient l’Épée de chevalier de Caria. Cette dernière répartir ses dommages entre le physique et le magique et se cale sur les statistiques de Force, de Dextérité et d’Intelligence du personnage.

