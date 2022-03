Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici le Couteau de cristal, obtenable dans la région de Liurnia à l’intérieur de la Galerie cristalline de Sellia.

Où trouver le Couteau de cristal ?

Emplacement : Dans la région de Liurnia à l’intérieur de la Galerie cristalline de Sellia

Pour récupérer cette arme, rendez-vous dans la Galerie cristalline de Sellia. Passez le site de grâce et continuez tout droit. Arrivé sur des plateformes en pierre, repérez l’entrée sur votre droite qui continue plus loin dans la galerie.

Passé cette ouverture, descendez les marches en bois et continuez à gauche pour progresser toujours plus loin dans le donjon. Suivez ensuite le chemin principal de la Galerie jusqu’à arriver dans une salle où une planche en bois fait la liaison entre les extrémités de la pièce.

Traversez celle-ci pour vous retrouver de l’autre côté et engagez-vous dans l’ouverture qui se trouve juste devant. Un brasier sera trouvable sur votre droite, ainsi qu’une sorte de réserve dans laquelle vous pourrez trouver un coffre contenant le Couteau de cristal. Cette arme se base à la fois sur la Force, la Dextérité et l’Intelligence pour infliger des dommages Physique et Magique.

