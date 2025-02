Après 24 heures de panne, le PSN est de retour et Sony pourrait offrir une petite compensation

Le jeu en ligne est de retour sur PlayStation

Durant toute la journée d’hier, il était impossible d’accéder aux services en ligne du PSN. Que ce soit pour jouer en cloud, pour jouer en multijoueur, pour profiter de certains jeux uniquement disponibles en ligne ou même pour accéder à certaines applications, le PSN ne répondait pas.

Une panne inhabituellement longue pour le service, qui s’est visiblement réglée dans la nuit. Les comptes PlayStation ont signalé que le PlayStation Network est maintenant entièrement rétabli, sans pour autant nous en dire davantage à propos de la panne si ce n’est qu’il s’agissait d’un « problème opérationnel ».

Sony devrait offrir un petit dédommagement pour la panne

Vous devriez donc désormais avoir accès au PSN depuis votre console. Mais puisque cette panne est arrivée en plein week-end, notamment lors du début de la bêta de Monster Hunter Wilds ou encore de la période d’essai de Call of Duty: Black Ops 6, les utilisateurs réclament une compensation. A priori, elle devrait bien avoir lieu si l’on en croit le compte Twitter Ask PlayStation, qui est le seul à faire mention d’un tel cadeau de dédommagement, contrairement aux autres comptes PlayStation qui ne disent rien à ce sujet. On utilisera donc du conditionnel pour le moment.

Si l’on en croit le service de support, tous les membres PlayStation Plus devraient recevoir automatiquement 5 jours d’abonnement supplémentaires. Quand et comment, ça, on ne le sait pas encore, tout comme on ignore si cette compensation concernerait bel et bien tous les pays (le service de support étant celui des Etats-Unis ici). Le problème est en tout cas réglé.