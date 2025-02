Le PlayStation Network est en panne depuis plusieurs heures, Sony enquête sur le sujet

Une panne du PSN qui semble durer

Si vous n’arrivez pas à jouer en ligne sur votre PS5 ou sur votre PS4, rassurez-vous, le problème ne vient pas de chez vous. La panne du PlayStation Network est a priori mondiale et concerne aussi bien le jeu en ligne que le jeu en cloud, une partie du PlayStation Store (pour régler des achats), la partie PlayStation Vidéo et même le PlayStation Direct. Autrement dit, l’intégralité du réseau PlayStation.

Et il n’y a pas à dire, cela ne pouvait pas plus mal tomber. C’est ce week-end que la bêta de Monster Hunter Wilds revient pour une durée limitée, et cette panne de plusieurs heures va empêcher certaines personnes de pouvoir y accéder alors que le temps est compté. Même chose pour l’offre d’essai sur Call of Duty: Black Ops 6, dont les modes multijoueur et Zombies sont accessibles gratuitement ce week-end. Croisons donc les doigts pour que la panne ne dure pas, même si cela fait maintenant plus de 8 heures qu’elle est active.

Quand le PlayStation Network sera-t-il de retour en ligne ?

Pour savoir si le PlayStation Network est revenu en ligne, vous pouvez suivre son statut via le site officiel de Sony, qui est régulièrement mis à jour et qui vous tient au courant des avancées. On suppose que la panne ne devrait pas s’étaler sur tout le week-end, et que cela n’est maintenant qu’une question d’heures avant que le problème soit définitivement réglé.