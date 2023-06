Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy arrivera début 2024

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy contiendra donc Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies et Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice, qui sont les épisodes 4, 5 et 6 de la série principale. Apollo Justice était d’abord sorti sur DS avant d’être porté sur 3DS, console d’origine des deux autres épisodes. Et le trio était aussi sorti sur iOS et Android.

Alors oui, la fermeture de l’eShop 3DS ne signifiait donc pas la disparition totale de ces trois jeux puisqu’ils sont aussi disponibles sur mobile mais on apprend tout de même avec plaisir que les trois titres seront à la fois traduits et doublés en français, ce qui est une première pour les deux derniers jeux, Apollo Justice étant seulement en français sur DS mais pas sur 3DS ou mobile.

Les deux autres ne se contentaient pas des simples « Objection! » ou « Take that! » comme doublages avec aussi des échanges lors de cinématiques. On suppose que cela aussi sera adapté en français, pourquoi pas avec la voix de Donald Reignoux qui avait déjà doublé Phoenix Wright à l’occasion du cross-over avec le Professeur Layton.

Pour l’instant, Capcom promet juste le fait de pouvoir retrouver ces trois épisodes d’Ace Attorney en HD et plus de leur localisation mais nous dit aussi que d’autres informations arriveront très vite à propos de la Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, probablement pour savoir quels seront les petits bonus apportés par cette trilogie.



Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy sortira début 2024 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, ce qui vous laissera donc le temps de faire la Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy d’ici là, si ce n’est pas encore fait, surtout qu’elle est actuellement en promotion pour fêter les 40 ans de l’éditeur.