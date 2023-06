Ghost Trick: Phantom Detective sort une démo et fait les présentations

Résolvez votre propre meurtre

Le talentueux créateur Shu Takumi est ainsi passé à l’écran pendant cette conférence Capcom pour nous parler de son nouveau jeu, Ghost Trick: Phantom Detective. Enfin, nouveau jeu, entendons-nous bien : il s’agit d’un remaster de l’opus sorti à l’époque de la Nintendo DS qui profite de nombreuses améliorations, ainsi que d’une bande-son réarrangée, auxquelles on ajoute d’autres joyeusetés.

On a ainsi eu une bande-annonce qui propose une vraie vue d’ensemble du titre : il s’agit d’un jeu d’enquête où l’on doit résoudre le mystère de sa propre mort, alors que nous sommes désormais un fantôme. Un concept atypique, qui avait beaucoup plu à l’époque. Et si jamais cela vous tente, bonne nouvelle, une démo a été annoncée et sera rendue disponible dans la nuit (si celle-ci n’est pas déjà disponible sur votre store).

Ghost Trick: Phantom Detective est toujours prévu pour le 30 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Nous avons pu y jouer en avant-première et nos impressions sont prêtes, mais comme il est tard, vous pourrez découvrir notre preview au petit matin sur notre site, pour en savoir un peu plus.