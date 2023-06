Capcom Showcase 2023 : Le résumé des annonces (Pragmata, Ace Attorney…)

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces les plus importantes du dernier Capcom Showcase en date.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

On ne s’attardera pas sur l’introduction qui n’a fait que rappeler des choses que l’on savait déjà. Un petit rappel pour Street Fighter 6, un autre pour le Capcom Tour, puis on a revu le même trailer pour leur dernière annonce de jeu : Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, qui s’était dévoilé dans la conférence Xbox, a simplement montré sa bande-annonce, quasiment trait pour trait.

On note tout de même une précision importante : il est bien prévu sur PC et PlayStation 5 en plus de la Xbox Series confirmée et sera également dans le Game Pass. On rappelle qu’il s’agit d’un jeu d’action aventure dans un monde d’inspiration japonaise, nous faisant suivre l’affrontement épique entre le royaume des esprits et des mortels.

Mega Man X Dive Offline

Date : 2023

: 2023 Plateforme : PC – iOS – Android

Jeu mobile pas très connu chez nous et disponible depuis deux ans, Mega Man X Dive va s’offrir une version offline. La version en ligne va d’ailleurs fermer ses serveurs en septembre dans plusieurs territoires. Mais ce qui nous intéresse, c’est donc ce Mega Man X Dive Offline, qui va sortir en 2023 sur PC, iOS et Android.

On y retrouve le principe du gacha avec plus de 100 personnages à débloquer, avec quelques nouveautés par rapport à sa version initiale, notamment de nouveaux héros. Au programme, plus de 900 niveaux jouables, des boss, des quêtes, des récompenses et tout ça, sans connexion internet. Enfin, sauf pour le télécharger.

Pragmata

Date : 2023… ah bah non, loupé.

: 2023… ah bah non, loupé. Plateforme : PC et consoles

Eh oui, Pragmata était bien là. Eh non, il n’est pas venu avec de bonnes nouvelles. Annoncé en 2020, oui cela fait déjà 3 ans, la nouvelle licence de Capcom a encore pris du retard.

Déjà repoussé une première fois, le titre est reporté, cette fois-ci, à une période indéterminée. Mauvaise nouvelle donc, même si l’on peut saluer la sincérité de l’éditeur, qui évite tout de même une absence totale de communication. On peut tout de même apercevoir quelques images en jeu et un bref passage de gameplay, qui ne fait qu’accentuer notre envie d’en savoir plus sur ce titre.

Ghost Trick: Phantom Detective

Date : 30 juin 2023

: 30 juin 2023 Plateforme : PC – PS4 – Xbox One – Switch

A quelques jours de son lancement, on s’attendait à ce que Ghost Trick: Phantom Detective fasse une apparition. Son créateur, Shu Takumi, est venu nous rappeler le concept : il s’agit d’un jeu d’enquête où l’on doit résoudre le mystère de notre propre mort alors que nous sommes désormais un fantôme. Un concept atypique, qui avait beaucoup plu à l’époque.

Puisque oui, on le rappelle, il s’agit d’un remaster de l’opus sorti sur DS en 2010, avec de meilleurs graphismes, une bande-son réarrangée et d’autres joyeusetés. Surprise, une démo est disponible dès maintenant sur l’ensemble des plateformes avec la possibilité de transférer sa sauvegarde ensuite dans le jeu final. Sortie prévue ce 30 juin.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateforme : PC – PS4 – Xbox One – Switch

Pas de nouvel épisode pour la série Ace Attorney, mais les fans de la saga devraient tout de même être aux anges avec cette annonce Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy se présente comme une compilation comprenant les épisodes Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies, et Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice, le tout sur les consoles modernes.

Mais ce n’est pas tout, puisque ces épisodes ont droit à quelques nouveautés comme un traitement en full HD, mais surtout l’annonce d’une localisation complète en français ! Une excellente nouvelle pour Dual Destinies et Spirit of Justice, qui n’avaient pas été traduits, sachant que même le doublage français sera de la partie.

Exoprimal

Date : 14 juillet 2023

: 14 juillet 2023 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Puisqu’il sort dans un petit mois, Exoprimal a donné de ses nouvelles. Le jeu d’extermination de dinosaures a montré plus d’images de son mode histoire, avec un exosquelette plus ou moins inédit nommé Deadeye Alpha: Burst Fire qui arrivera via une mise à jour à la sortie du jeu. On découvre aussi un autre mode de jeu avec des missions en coopération dont les objectifs vont changer chaque semaine.

La vraie information à retenir ici, c’est le fait qu’une seconde bêta ouverte aura lieu cette semaine. Vous pourrez donc jouer à Exoprimal du 16 au 18 juin prochain, avec un contenu un peu plus important que dans la précédente bêta, notamment en ce qui concerne les missions liées à l’histoire du jeu.

Dragon’s Dogma 2

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Dragon’s Dogma 2 a naturellement servi de clou final pour ce Capcom Showcase même s’il n’avait malheureusement rien de très inédit à nous montrer. Le même trailer qui a été diffusé récemment était une nouvelle fois au cœur de la présentation, avec Hideaki Itsuno qui a donné deux ou trois détails supplémentaires sur le jeu.

D’abord, le fait que cet opus réalisé sur le RE Engine possèderait une carte quatre fois plus massive que le premier, toujours en monde ouvert. On y retrouvera bien la possibilité de jouer en coopération ou de faire appel aux Pions, un système qui fait son retour avec des nouveautés comme des actions plus intelligentes de la part des équipiers, ou la possibilité que ces derniers vous mènent à la découverte de certains endroits.

L’occasion de mettre un nom sur les personnages présents sur le key art du jeu, avec d’abord Ulrika à droite qui sera très proche du protagoniste, et Nadinia, une prêtresse qui aura visiblement une grande importance. Et dans tout cela, pas de date de sortie malheureusement, mais ça sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.

En bref, un Capcom Showcase pas bien folichon dont la seule surprise aura été le retour de Pragmata, pour mieux nous dire qu’il n’est définitivement pas prêt. On en attendait mieux des 40 ans de Capcom, surtout pour un éditeur qui est autant en forme financièrement.