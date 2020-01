Apex Legends: Revenant assassine James « Forge » McCormick dans un trailer

Quel rebondissement dans l’univers d’Apex Legends, le personnage pressenti pour arriver prochainement en jeu vient tout juste d’être assassiné. En effet, dans un trailer officiel mis en ligne par Respawn Entertainement, on y voit James « Forge » McCormick se faire assassiner froidement durant une interview par le mystérieux Revenant.

Revenant assassine Forge !

Quel magnifique coup de com’ de la part du studio Respawn Entertainement, qui vient de faire tuer son prochain personnage avant même son arrivée en jeu. En effet, Forge était censé être le prochain personnage jouable d’Apex Legends. Seulement, celui-ci trouve la mort durant une interview où il vantait son arrivée prochaine au sein du Battle Royale.

Une mise en scène appréciable et remarquable qui permet de développer l’histoire d’Apex Legends, tout en semant le doute sur la suite des événements. Ce genre de pirouette n’est pas sans rappeler l’éternel rival, à savoir Fortnite, qui tente de se démarquer via de nombreuses opérations commerciales comme l’apparition du trou noir il y a quelques mois. Le studio semble l’avoir bien compris, les joueurs aiment les histoires et même dans un Battle Royale il est nécessaire de développer un Lore.

Revenant, prochaine légende ?

Pour le moment, hormis la diffusion du trailer, rien n’est officiel concernant la suite des événements. Sur le site du jeu, il est possible de voir que Forge est désormais grisé et qu’il semblerait bien que celui-ci ne sera pas le prochain combattant. Cependant, on rappelle que Revenant avait déjà fait son apparition, notamment durant l’évent d’Halloween. Il se pourrait bien qu’il soit la prochaine légende à rejoindre la bataille.

Il se pourrait bien que Respawn Entertainement ait décidé d’introduire Forge uniquement pour brouiller les pistes auprès des fans. Rien n’est sûr pour le moment, et Forge pourrait bien revenir depuis les morts pour trouver vengeance par exemple. En attendant, les rumeurs fusent sur les réseaux avec notamment les probables capacités de Revenant. L’assassin pourrait être équipé d’une lame empoisonnée infligeant des dégâts permettant ainsi de traquer sa proie. Ce n’est pas tout, car il pourrait aussi avoir la capacité de réduire le bruit de ses pas durant quelques secondes. Même si ce ne sont que des rumeurs, à en croire le trailer, il se pourrait qu’elles se révèlent crédibles.

Affaire à suivre, on rappelle qu’Apex Legends est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.