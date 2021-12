Aperçu Sifu – On a enfin pu donner quelques coups sur l’un des défouloirs les plus prometteurs de 2022

Depuis son annonce, Sifu suscite les attentes de nombreux amateurs de baston. Grâce à son aura particulière et ses inspirations empruntées aux films d’arts martiaux, il est légitimement l’un des jeux de 2022 à surveiller de près. Si les différentes présentations et trailers du jeu ont de quoi donner envie, il faut encore voir s’il tient ses promesses manette en main. Grâce une build preview fournie par Sloclap, nous avons enfin eu l’occasion de l’essayer par nous-même. Est-ce qu’il est aussi fou qu’on le pense ?

Conditions de test : Nous avons joué une version PC du titre disponible sur Epic Games Store durant 1 heure environ en incarnant la version masculine du héros.

La vengeance dans la peau

Si le temps de jeu peut paraitre assez court, c’est simplement que la démo fournie par les développeurs (et datant du mois d’octobre) ne concernait que la première moitié du second chapitre de Sifu. Il s’agit surtout de s’essayer au système de combat afin de déterminer son potentiel. Nous parlerons également du reste mais il faut garder en tête que le titre est encore en développement.

Sifu est d’abord une quête de vengeance, un pitch qui nous met directement dans l’ambiance de ces films d’action et qui nous donne une bonne excuse pour dégommer des tas d’ennemis pour arriver jusqu’aux assassins de votre famille. Le titre ne semble pas s’embarrasser d’une narration étoffée pour directement nous plonger dans l’action. Compte-tenu de ce qu’il veut nous offrir, on ne lui en tiendra clairement pas rigueur. Comme pour ce genre de longs-métrages, ce qui nous intéresse, ce sont les trois choses suivantes : la baston, la castagne et la bagarre.

On démarre directement dans notre pièce d’entrainement (ou Wuguan) avec des morceaux de journaux sur un tableau qui désigne nos cibles. Avant de partir à l’assaut, vous pouvez exercer vos combos face au mannequin de bois. Cela vous transporte en réalité dans une arène mentale face à un ennemi passif que vous pouvez transformer en adversaire agressif, histoire de perfectionner également vos esquives et vos contres.

Ensuite, direction un club où l’on nous refuse d’abord l’entrée. Il n’en faut pas plus pour lancer les hostilités et commencer le massacre. A l’intérieur de l’enceinte, on se lance alors dans un carnage presque sans temps mort. Sifu ne fait pas dans la parlote et avec ce petit aperçu, on comprend qu’il maitrise bien son rythme. On se bat sans cesse avec quelques moments de flottements tout en pouvant placer quelques répliques brèves que l’on peut choisir avec la croix directionnelle. A part ça, notre héros est impassible et silencieux, contrairement aux ennemis qui n’arrêtent pas de beugler à tout va.

La Bagarre !

C’est l’atmosphère que l’on espérait lorsque l’on a observé les trailers pour la première fois. Un seul homme (ou une seule femme) face à une armée que l’on va décimer avec style et avec rythme. Le challenge est également au rendez-vous car Sifu ne rigole clairement pas là-dessus. Lorsque vous prenez une belle série de coups, c’est pratiquement la mort assurée. Heureusement, le système de vieillissement nous permet de nous relever afin de ne pas écourter notre partie trop rapidement. Cela se fait à chaque fois au prix de quelques années de plus et moins de santé, mais avec un gain de force non négligeable.

Coups forts, coups rapides, esquives, et contres, les bases de Sifu sont classiques mais efficaces. Il y a quelques combos à assimiler mais nous sommes heureusement loin des listes à rallonge comme on peut le voir sur les jeux de baston en 2D. Il est bien sûr possible de gagner de nouveaux coups et compétences grâce au système d’expérience, mais pour le moment, le seul moyen de les débloquer est de dépenser cette expérience lors d’une mort. Même avec cette courte prise en main, on comprend que l’un des plaisirs de Sifu est de se surpasser à chaque tentative en allant le plus loin possible sans mourir, et donc sans vieillir. On espère donc que l’on pourra débloquer des compétences autrement. Ce qui semble être le cas avec l’arbre présent dans la salle d’entrainement (chose que nous n’avons pas pu essayer après avoir terminé la démo).

Le gameplay est loin d’être limité par les combos puisque deux autres paramètres importants interviennent : la gestion de notre environnement et les patterns des ennemis. Prendre une batte de baseball ou balancer un siège sur un ennemi vont apporter de la diversité aux affrontements. Il faut aussi bouger constamment et sauter avec style par dessus les tables pour éviter de se faire encercler. Après avoir maitrisé un peu le gameplay, on en vient même à chercher les chorégraphies les plus classes pour nettoyer une pièce. Sifu est également un apprentissage constant, on apprend à connaitre les coups de nos ennemis et à gérer les foules pour les empêcher de nous faire vieillir trop vite. C’était par exemple le cas pour un boss secondaire qui nous en a fait voir de toutes les couleurs la première fois, mais que l’on a rétamé en quelques secondes après plusieurs tentatives.

Les attaques spéciales de focus (une mécanique qui fige le temps pour déclencher une attaque sur une partie du corps), et les finish que l’on peut déclencher en rajoutent une couche pour offrir des mises en scène très immersives. On reprochera seulement, pour l’instant, une caméra parfois capricieuse et une marge de manœuvre très réduite une fois que l’on met un ennemi au sol. Si l’on ne déclenche pas un finish, on doit attendre qu’il se relève ou abuser des petites balayettes.