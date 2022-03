Returnal nous montre sa mise à jour 3.0 à travers 18 minutes de gameplay

Lors du dernier State of Play, Returnal est venu pour nous donner quelques nouvelles afin de montrer que Housemarque n’avait laissé de côté son dernier projet, et que son support continuait toujours, notamment avec la version 3.0 du jeu. Celle-ci promet d’être massive, comme on a pu le voir dans le dernier trailer, et on en voit désormais un peu plus avec 18 minutes de gameplay commenté qui nous proviennent du studio.

Une tour remplie de dangers au programme de l’update

Ces quelques minutes de gameplay permettent donc d’avoir un nouvel aperçu des nouveaux décors que l’on va croiser dans cette mise à jour, avec notamment la Tour de Sisyphus, qui offrira un défi infini et qui devrait mettre vos nerfs à rude épreuves. De nouveaux éléments scénaristiques sont aussi à attendre ici, comme on peut en voir un bout dans la vidéo (attention aux spoilers donc).

Cette mise à jour s’accompagne aussi d’un mode coopération, qui pourra permettre aux joueurs et joueuses les plus en difficulté de terminer l’aventure principale plus facilement, mais la Tour de Sisyphus restera bien un challenge solo.

La mise à jour « Ascension » de Returnal sera disponible dès le 22 mars prochain, et sera bien gratuite pour tout le monde.