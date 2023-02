Returnal effectue un lancement timide sur Steam pour un jeu PlayStation

Sony a continué son expansion vers le PC avec la sortie de Returnal, arrivé la semaine dernière sur Steam, un peu moins de deux ans après sa sortie initiale sur PlayStation 5. Cette ancienne exclusivité a souvent été vue comme l’un des fers de lance de la machine de Sony, du moins auprès d’un public d’initiés étant donné que cette nouvelle licence n’a pas l’attrait que possède un Uncharted ou un God of War auprès du grand public. C’est sans doute pour cela que même sur Steam, Returnal s’en sort moins bien que les autres jeux des PlayStation Studios.

Des chiffres à relativiser

Si l’on met de côté Sackboy: A Big Adventure qui a réalisé un démarrage presque transparent sur la plateforme de Valve, Returnal est le titre PlayStation qui réunit le moins de joueurs et de joueuses à son lancement. Avec un pic à 6 691 personnes connectées en simultané, le titre fait moins bien qu’Uncharted: Legacy of Thieves et ses 10 000 personnes ou encore Marvel’s Spider-Man: Miles Morales qui est monté à plus de 13 000, selon SteamDB.

Forcément, la comparaison avec d’autres licences fortes de PlayStation ne joue pas en sa faveur. Mais notons tout de même que de réaliser de tels chiffres, pour une nouvelle licence s’adressant à une niche, est loin d’être un mauvais résultat. N’oublions pas non plus que la période ne joue pas en sa faveur puisque Hogwarts Legacy, Atomic Heart et Wild Hearts grignotent beaucoup de parts de marché en ce moment.

Etant donné la qualité du jeu, on ne pourra que lui souhaiter un succès sur la durée, comme sur PS5.