Aperçu Racine : Un deckbuilder en temps réel, c’est possible ?

Racine est le premier jeu du studio Dark Boot Gardeners et édité par Abiding Bridge (maison d’édition spécialisée dans les jeux indépendants français). Le titre nous promet un tout nouveau genre de jeu de cartes assez particulier. En effet, le jeu est à la fois un deckbuilder, un jeu de gestion, un rogue lite, et bien d’autres choses encore.

Nous sommes donc plongés dans un monde teinté d’inspirations en tout genre, mythologiques, spirituelles, le tout dans un monde en pixel art. Racine mélange donc plein de concepts différents, que ce soit dans son game design que dans sa patte visuelle. Présenté lors de l’édition du Printemps 2022 de notre AG French Direct, une démo est déjà disponible sur la page Steam de Racine.

Condition d’aperçu : On a joué près de 2 heures pour terminer plusieurs fois le monde de l’eau, ce qui nous a permis de découvrir toutes les spécificités du premier monde ainsi qu’une bonne partie des cartes disponibles dans la démo de Racine.

Un jeu de cartes, mais pas en tour par tour ?!

En effet, dans Racine, on joue à un jeu de cartes en temps réel. Et comme dans tous les jeux de cartes, on doit constituer notre deck, extrêmement basique au début. Mais contrairement aux deckbuilders traditionnels, nous ne jouons pas de cartes qui ont un impact direct sur ce qu’il se passe (en tout cas pour la majorité). On se déplace de case en case pour enclencher des combats contre des monstres à la chaîne, et les cartes que l’on joue sont des bonus qui sont attribués pour le restant de notre run. Par exemple, on peut ajouter avec la carte « Attaque 1 » un boost de 10% de dégâts qui restera tout le long de la partie, jusqu’à notre mort.

De ce fait, Racine s’apparente en définitive plus à un jeu de gestion qu’à un jeu de cartes pur et simple. Il faut gérer les cartes pour augmenter les statistiques de notre personnage, mais aussi réfléchir à notre chemin jusqu’au boss de la zone en récupérant suffisamment d’éléments aux marchands par exemple, tout en évitant de faire trop de combats, ce qui va augmenter petit à petit le niveau de tous les ennemis. Vous devez donc arriver à tenir sur la longueur, tout en essayant de se donner une bonne avance pour pouvoir avancer le plus loin possible. Le titre est donc très dynamique, avec un enchaînement de combats fluide, appuyé par la musique qui nous donne envie d’aller de plus en plus loin.

Le rogue lite par excellence

En plus de tout cet aspect de jeu de gestion, Racine emprunte énormément aux mécaniques du rogue-lite, genre que l’on connaît tous aujourd’hui. Attendez-vous donc à ce que vos premières runs soient synonymes de mort. Pour augmenter votre potentiel au fil des tentatives, il faudra donc récupérer de nouvelles cartes qui sont, quant à elles, beaucoup moins conventionnelles que le simple boost de statistiques, comme la carte « trêve » qui met en pause le combat pendant 5 secondes, le temps de souffler un peu dans cet enchaînement de rixes.

Le monde de Racine est composé de quatre mondes différents : l’eau pour commencer, le feu, la terre et l’air, avec pour chacun ses propres spécificités qui changent l’expérience de jeu. Par exemple, le monde du feu possède une vague de flamme qui avance au fur et à mesure de gauche à droite, ce qui nous empêchera de rester trop longtemps au même endroit pour récupérer des objets. Cette rejouabilité entre les mondes pourrait être très intéressante dans la version finale.

Le système de rogue-lite de Racine est assez bien pensé pour qu’il soit intuitif pour les joueurs et les joueuses, et la frustration est rarement au rendez-vous. Par ailleurs, comme tous les rogue-lite, le hasard fera très bien les choses. Dans une de nos parties par exemple, nous avons eu d’entrée de jeu un boost de 200% de dégâts, ce qui nous a permis de terminer tous les combats du premier monde sans s’inquiéter. Un point qu’il faudra peut être régler dans sa version finale niveau équilibrage. Le jeu propose d’ailleurs un monde challenge après la fin de votre run pour que vous puissiez vous créer votre expérience de jeu à l’instar d’un Hades avec son pacte de châtiment.