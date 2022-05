Racine

Racine est un RPG deckbuilder développé par Antoine Decoubet et Hugues Laborde. Le jeu prend place dans un monde à l'intriguant style pixelart, où humains et esprits cohabitent. Cependant, les esprits commencent à se révolter et à attaquer les humains. Votre personnage, le Vagabond, est donc tiré de son long sommeil pour enquêter sur la situation et ramener la paix. Il faudra donc explorer cet univers pour y trouver notamment des cartes à utiliser lors de combats qui se déroulent en temps réel. En plus de devoir bien gérer vos cartes lors des affrontements, il faudra donc tout autant réfléchir l'évolution de votre avatar et de son deck sur la longueur.