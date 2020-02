Aperçu Fuser – Harmonix (Rock Band) revient en force et met le feu aux platines

A l’occasion d’un événement organisé à Paris, nous avons pu découvrir, et même jouer, au tout nouveau jeu du studio Harmonix édité par NCSOFT. Surtout connu pour des monuments des jeux musicaux tels que Guitar Hero ou Rock Band, ils reviennent après une longue absence sur le devant de la scène avec un nouveau titre ambitieux. Toujours dans le domaine de la musique, nous vous partageons nos premières impressions sur Fuser, un titre qui vous met dans la peau d’un DJ.

Un renouvellement du jeu vidéo musical

Lors de notre session, nous avons pu discuter avec deux membres du studio Zoe Schneider (Community Manager) et Dan Walsh -(Directeur marketing et de la communication) tout en jouant à une première démo nous présentant un didacticiel et quelques « missions » par la suite. Première chose, quand on dit que Fuser est un projet ambitieux, ce n’est clairement pas un euphémisme. Quand on a comme aspiration de renouveler le genre des jeux musicaux en sortant du style « jeu de rythme », on peut dire que la tâche n’est vraiment pas une mince affaire.

A moins de trouver des concepts innovants comme Beat Saber, alliant les sabres lasers et la réalité virtuelle, ou en cherchant du côté des jeux de niche (DJMax, Taiko no Tatsujin), sans oublier quelques jeux indépendants, comment renouveler le genre tout en touchant un large public ? Fuser semble être à première vue la réponse. Le studio a aussi appris de ses erreurs, voyez par là que le titre ne demandera pas d’accessoires coûteux (un paramètre qui a largement pénalisé Rock Band à l’époque).

Pour faire simple, Fuser est un jeu où l’on doit mixer tel un DJ confirmé devant mettre l’ambiance pour une foule de fêtards dans un cadre digne d’un Spring Break. Manette en mains, vous devez gérer une table de mixage en manipulant différents outils. Il ne s’agit pas de créer en partant de rien mais d’utiliser une énorme playlist composée de morceaux aux genres variés. Il nous a clairement emballé et on vous dit pourquoi.

Même pour les DJ du dimanche

Précisons d’abord que nous nous sommes lancés dans l’exercice sans grandes connaissances en matière de mixage, cela nous ne nous a pas empêché d’y prendre un plaisir fou. Le premier bon point est donc qu’il s’adresse à tout le monde, toutefois il ne met pas non plus de côté les mordus de musique qui voudront aller plus loin dans la création. Vous pourrez d’ailleurs partager vos mix avec le monde entier. Si vous regardez des images de gameplay, comme nous avant de jouer, vous serez sans doute un peu perdus. Malgré tout, après un rapide didacticiel, on prend vite en main les ficelles nous permettant de faire nos premiers mix.

Fuser proposera un mode campagne où l’on devra accomplir de nombreuses missions dictées par le jeu. D’après ce que l’on nous a expliqué, cela fera surtout office d’énorme tutoriel permettant de nous montrer toutes les possibilités du soft en dehors des bases. Le but majeur sera donc de scorer un maximum en répondant aux demandes du public sans oublier de prendre constamment des initiatives afin de ne pas lasser la foule.

En plus de débloquer des compétences et du contenu, le mode campagne sera un pont pour le mode freestyle qui vous laissera une totale liberté de mixer selon vos envies avec un degré de customisation que l’on nous promet très complet. C’est là que les musiciens amateurs ou confirmés prendront sûrement le plus de plaisir car on ne peut que constater l’énorme potentiel de Fuser après cette courte session qui nous en a montré déjà beaucoup.

La liste des chansons

Autre bon point particulièrement plaisant est que Fuser proposera plus de 100 morceaux qui couvriront un large éventail de genres : pop, rap/hip-hop, R&B, dance, rock, country, latino et la musique des caraïbes (qui regroupent plusieurs genres comme le reggae ou le zouk entre autres). Et par n’importe lesquels puisque ce seront les artistes les plus célèbres.

Histoire de contenter tout le monde, la liste complète piochera dans des classiques allant des années 70 à nos jours. En outre les membres du studio nous ont déjà confié que des DLC viendront renforcer cette liste après la sortie.

Lors de notre démo, nous avions droit à un bel échantillon qui corrobore ces déclarations. Il faut savoir que dans le mode campagne, vous serez limités dans le nombre pour ne pas vous perdre. Dans notre cas par exemple, nous pouvions naviguer entre les 16 chansons mais cela pourra être 8 ou plus. Vous pouvez d’ailleurs observer la liste des morceaux de la démo sur l’image ci-dessus.

Grosso-modo, le principe est de jongler avec les différents éléments d’une chanson (les percussions, le chant, les lignes de basse…) représentés par une couleur à l’écran. Il suffit de simplement placer votre curseur sur un morceau, de rester appuyer sur le bouton de la manette correspondant à la couleur choisie et de l’insérer parmi les quatre emplacements de disques. Sur cette capture d’écran par d’exemple, la mission à droite de l’écran nous demande de placer n’importe quel élément vert.

Bien entendu, les choses se compliquent par la suite et les demandes du public viendront pimenter le tout, mais ce sera surtout l’occasion de réaliser des combos pour un max de points en complétant plusieurs missions à la fois. Précisons que nous ne sommes pas limités dans le choix des éléments, il peut en y avoir plusieurs de même couleur. Il n’y vraiment rien de compliqué mis à part peut-être le respect du rythme qui arrive par la suite lors des insertions ou des changements (représenté par la graduation sur la capture).

Même avec ces tâches simples, le titre nous laisse faire à notre sauce et même sans avoir l’âme d’un DJ Snake, on arrive à faire des choses assez stylées sans trop d’efforts. Rentrer dans les détails seraient laborieux, mais par la suite nous avons accès à de nouvelles possibilités comme modifier le tempo, débloquer plus d’emplacement sur la table de mixage (ceux en dessous des disques), une option pour muter une des loop, et le plus grisant selon nous, les transitions. Sur cette démo, elle était prédéfinie par le studio, mais dans le jeu final ce sera au joueur de configurer au préalable comment il va pouvoir augmenter la pression d’un seul coup.

Fuser a largement piqué notre intérêt mais il reste de nombreux points qu’il faudra analyser par la suite notamment tout la partie multijoueur en coopération et en versus jusqu’à 4 joueurs. Harmonix a en tout cas mis les moyens et mise beaucoup là-dessus. La tâche n’est pas facile, mais ils sont bien partis pour séduire un large public selon nous.