Fuser : Un essai gratuit pour les membres du Nintendo Switch Online du 29 juin au 5 juillet

Disponible depuis le 10 novembre 2020, Fuser, la dernière production musicale développée par le studio américain Harmonix (Rock Band, Guitar Hero), va bientôt se laisser approcher gratuitement sur Switch. Comme l’indique le compte Twitter officiel de Nintendo France, le titre sera accessible du 29 juin au 5 juillet prochain pour toutes les personnes abonnées au Nintendo Switch Online.

Une semaine pour commencer à devenir DJ

🎵 Prêts à entrer dans le mix ? 🎵 Les abonnés #NintendoSwitchOnline vont pouvoir jouer gratuitement à #FUSER grâce à l'offre Jeux à l'essai ! Téléchargez le jeu dès maintenant pour faire chauffer les platines le 29/06 : https://t.co/xUOIHs2YC4 pic.twitter.com/l2Z6spCbZz — Nintendo France (@NintendoFrance) June 22, 2021

Pour rappel, ce jeu vous invite à vous mettre dans la peau d’un DJ. Offrant un gameplay accessible, une grande liberté créative et une dimension sociale en accord avec notre époque, il est possible de mixer plus d’une centaine de chansons diverses et variées. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du titre.

Fuser est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.