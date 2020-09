Fuser

Fuser un nouveau genre de jeu musical vous mettant dans la peau d'un DJ. Développé par le studio Harmonix (Rockband, Guitar Hero) et édité par NCSOFT, le titre vous propose de mixer plus de 100 chansons différentes grâce à de nombreux outils vous permettant de faire vos propres créations. Il proposera un mode campagne où devez satisfaire les demandes du public, un mode coopération, et un mode versus. Il sera également possible de partager ses créations via les réseaux sociaux.