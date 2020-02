Harmonix (Rock Band) annonce Fuser, un jeu musical créatif qui vous met dans la peau d’un DJ

Le studio Harmonix et l’éditeur NCSOFT annonce aujourd’hui Fuser, un jeu musical qui met l’accent sur la création. Tel un DJ, le titre nous laissera mixer de nombreuses chansons à notre sauce grâce à de nombreux outils.

Surtout connu pour les premiers titres de la série Guitar Hero, le studio n’avait rien fait de vraiment probant dans le domaine depuis les Rock Band. Après avoir sorti quelques titres sur mobiles, les voilà lancés dans un nouveau projet ambitieux porté par NCSOFT.

Fuser décollera bientôt

Nous avons d’ailleurs eu la chance d’essayer une démo du titre lors d’un événement à Paris, et qui sera présentée à la Pax East 2020 dans les prochains jours. Pour en apprendre plus sur le titre et avoir une première impression, nous vous renvoyons vers notre aperçu complet.

Avec sa liste de 100 chansons aux genres et aux époques différentes, Fuser donnera aux joueurs une bonne dose de matières premières pour mixer selon ses envies à travers une campagne scénarisée ou un mode freestyle donnant une liberté totale. Il sera ensuite possible de partager ses créations avec le monde entier via le online. Le titre prévoit même du multijoueur avec de la compétition ou en faisant tourner les platines en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Liste des musiques

Sur la centaine de musiques annoncées, en voici déjà 16 de présentées :

“In Da Club” by 50 Cent

“Bad Guy” by Billie Eilish

“(Don’t Fear) The Reaper” by Blue Oyster Cult

“Don’t Let Me Down” by The Chainsmokers feat. Daya

“Rock The Casbah” by The Clash

“The Rockafeller Skank” by Fatboy Slim

“Thunder” by Imagine Dragons

“Mi Gente” by J. Balvin & Willy William

“Born This Way” by Lady Gaga

“Old Town Road (Remix)” by Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

“Good As Hell” by Lizzo

“Party Rock Anthem” by LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

“Stir Fry” by Migos

“Better Now” by Post Malone

“All Star” by Smash Mouth

“Regulate” by Warren G & Nate Dogg

Fuser est prévu pour cet automne sur PC, PS4, Xbox One, et Switch.