Epic Games rachète le studio Harmonix (Rock Band, Fuser)

L’empire vidéoludique d’Epic Games grandit encore aujourd’hui avec l’acquisition du studio Harmonix.

Toujours dans la musique mais pour du Fortnite

Harmonix est spécialisé dans les jeux musicaux depuis de très nombreuses années. Le studio a notamment participé au développement de Guitar Hero, Rock Band et récemment Fuser. En rejoignant la famille Epic Games, la structure précise sur son site officiel que cela n’impactera pas les projets en cours comme le support de Rock Band 4 et le suivi de Fuser.

Ce qui est en revanche plus surprenant, c’est qu’Harmonix travaillera sur « des aventures musicales et du gameplay pour Fortnite ». Même si nous n’en saurons pas plus pour l’instant, on imagine que ce projet n’est qu’une étape au développement du Metaverse d’Epic Games. Le vice-président du Game Developpement chez Epic Games, Alain Tascan déclare : « La musique rassemble déjà des millions de joueurs sur Fortnite de par nos emotes, nos concerts et nos autres évènements. Ensemble avec l’équipe d’Harmonix, nous allons transformer l’expérience musicale des joueurs en passant d’une écoute passive à une participation active ».