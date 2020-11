Test FUSER – Un jeu musical original qui profite d’une excellente dimension créative

FUSER est le nouveau jeu musical développé par Harmonix (Guitar Hero, Rock Band) qui vous place dans la peau d’un DJ. Contrairement à un DJ Hero, le titre ne mise pas sur un accessoire clinquant pour sortir du lot. A l’image de quelques jeux musicaux du moment tels que Cadence of Hyrule ou encore Beat Saber, c’est par son originalité qu’il compte séduire les joueurs. Avec un concept assez unique, peut-il pour autant séduire les foules ?

Conditions de test : Nous avons pu jouer pendant une dizaine d’heures sur la version Switch en tâtant du mode campagne, du mode freestyle en ligne et hors ligne. Nous n’avons toutefois pas réussi à trouver d’adversaires pour le mode Battles étant donné le peu de joueurs en ligne avant sa sortie officielle.

Devenir le Daddy des DJ ou le chasseur des basses

Lorsque l’on voit la table de mixage d’un véritable DJ sans y connaître grand-chose, on a presque l’impression d’être devant le tableau de bord d’un airbus. Le premier bon point de ce FUSER est qu’il rend accessible le mixage grâce à un principe d’abord très simple qui vient s’étoffer au fur et à mesure. Cela se traduit d’abord par un mode campagne qui vous sert à apprendre les bases mais surtout toutes les subtilités.

Vous rentrez ainsi dans la peau d’un novice qui va enchaîner les scènes avec un mentor pour chacune d’elles. Ces derniers vous introduisent successivement une ou deux nouvelles mécaniques de jeu qui servent à varier les approches : prise en compte du tempo, ajouter des instruments, les fondus, les transitions… Cette montée en puissance est exactement à l’image de ce qu’est FUSER, un jeu qui permet de créer des mix sympathiques assez facilement, mais qui cache une incroyable profondeur car maîtriser tous les rouages du gameplay ne sera pas une mince affaire. C’est pourtant cet investissement qui vous permet de sortir du lot et de réaliser des sons beaucoup plus travaillés.

Pour expliquer rapidement le principe sans rentrer dans tous les détails, il s’agit de piocher parmi les 4 éléments de chansons (présents en haut de l’écran dans une liste que l’on peut définir au préalable) pour ensuite les mélanger et les transformer sur la table de mixage. Cela passe par le chant, les percussions, les lignes de basses, la mélodie et bien d’autres. Le but est de réaliser un maximum de points en improvisant sans arrêt avec votre imagination tout en répondant aux demandes du public (qui peut exiger un genre, un instrument ou une époque particulière) ainsi qu’aux objectifs concernant le mode campagne.

Un passage obligatoire pour que l’on prenne cette habitude du changement permanent tout en variant les manipulations. Toutefois, il est vraiment difficile de se faire une idée d’un jeu pareil sans l’essayer soi-même. Il est donc dommage qu’une démo publique ne soit pas pour l’instant au programme car c’est typiquement le type de jeu où l’on est d’abord dubitatif en regardant des extraits de gameplay avant de constater l’ingéniosité du concept et le plaisir octroyé une fois que l’on a la manette en main.

Awesome Mix

Harmonix et NC Soft ont mis les moyens concernant la playlist de FUSER avec des tubes allant des années 70 à nos jours sans oublier un grand nombre de genres différents : pop, rap/hip-hop, R&B, dance, rock, country, latino et musique des caraïbes. Avec plus de 100 morceaux au compteur, il est assez difficile de ne pas contenter tout le monde. Lady Gaga, Rage Against The Machine, Imagine Dragons, Twenty One Pilots…, impossible de ne pas connaître la majeure partie des artistes de cette liste.

Il faudra toutefois les débloquer en dépensant une monnaie que l’on obtient chaque fois que l’on gagne un niveau. Même chose en ce qui concerne les éléments de customisation de votre avatar et de votre scène. Même si le style visuel ne plaira pas à tout le monde, FUSER a le mérite d’être cohérent avec la représentation que l’on se fait de cet univers avec bon nombre d’éléments assez loufoques.

Il représente également ce sens du spectacle en nous laissant de plus personnaliser notre scène avec des feux d’artifices, des fonds d’écran, des ballons ou encore des effets pyrotechniques qu’il faut aussi acquérir en dépensant une monnaie spécifique.

Une dimension sociale intelligente

L’aspect créatif de FUSER est sans doute sa plus grande force. Après avoir assimilé tout ce que le mode campagne nous apprend, nous sommes libres de développer nos talents en mode freestyle. Ici par des objectifs ou des demandes du public, vous êtes libre de mixer librement. Un bon moyen de pratiquer avant de passer aux fonctionnalités en ligne et de devenir un DJ populaire. Le titre d’Harmonix permet non seulement de mettre le feu aux platines mais aussi d’espérer une carrière en ligne.

Avec son système de « like » et « follow » à l’image d’une chaîne Twitch ou Youtube, le soft peut ainsi motiver d’autant plus à s’investir dans l’espoir de gagner en notoriété. Cela passe en outre par une compétition directe entre les joueurs via le mode Battles où deux DJ s’affrontent dans des matchs classés afin de tester leurs connaissances des chansons et des mécaniques de jeu ou bien par une compétition plus amicale avec une mode freestyle en ligne où plusieurs joueurs mixent à tour de rôle.

Chaque semaine, un évènement est proposé afin de remporter de nombreuses récompenses dont une exclusive si votre production remporte assez de votes. Il est tout de même regrettable que le partage de mix en ligne ne soit limité qu’à un temps assez restreint. Difficile de véritablement apprécier un concert de deux minutes.

Ayant pu tester le titre précédemment sur PC via des démos destinées à la presse, il n’y avait déjà aucun souci technique à signaler. Cependant, la Switch semble souffrir de rares ralentissements ce qui perturbe la précision du timing (en espérant qu’un patch day one corrigera le soucis). En mode portable, on a aussi du mal à visualiser la graduation qui permet de garder un œil sur le rythme, mais cela reste un très bon moyen d’en profiter. Bien évidemment, l’utilisation d’un casque audio est très largement conseillée.