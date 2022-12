Aperçu Chef Life : A Restaurant Simulator – Vers une simulation 3 étoiles ?

Développé par le studio français Cyanide, Chef Life : A Restaurant Simulator est un jeu de simulation de cuisine gastronomique. Les joueurs et joueuses y incarnent un ou une jeune chef qui se lance dans la course aux étoiles. Le titre devrait sortir sur PC, PS5, Xbox Series X | S, Switch, PS4 et Xbox One en février 2023.

La dernière bande-annonce nous avait mis l’eau à la bouche en promettant un gameplay riche et varié. Il s’agirait non seulement de préparer des plats mais aussi de faire progresser sa brigade, de gérer les stocks, de choisir la décoration du restaurant lui-même, etc. Après quelques heures de jeu sur la beta, nous vous livrons nos premières impressions.

Conditions d’aperçu : Nous avons rédigé cette preview après six bonnes heures de jeu sur PC, ce qui nous a permis de faire le tour de la beta. Nous avons joué au clavier et à la manette. L’ordinateur que nous avons utilisé possède une RTX 3060, 16GB de RAM et un processeur i5-10500H.



Objectif top chef

Après un bref passage dans les vestiaires qui vous permet de personnaliser votre avatar, vous débarquez dans votre nouveau restaurant. La grande ouverture est prévue dans deux jours, d’ici là, vous aurez le temps de revoir quelques notions de bases. Bien sûr, vous pouvez compter sur Kassim, votre ami et collaborateur, pour vous donner des conseils.

Durant notre preview, nous avons eu l’occasion de découvrir une petite douzaine de plats et de vivre dix services. L’apprentissage se fait pas à pas et, dès les premières heures de jeu, on comprend qu’être chef dans un restaurant n’est pas une mince affaire.

Ne vous attendez pas à un gameplay à la Cook, Serve, Delicious!, qui nous permettait de cuisiner d’appétissants plats en quelques clics. La réparation d’une simple blanquette de veau est plus complexe qu’il n’y paraît : il faut couper les ingrédients, préparer la sauce, l’assaisonner correctement, faire cuire l’ensemble en respectant des règles précises, assaisonner correctement le tout.

Il est possible de consulter à tout moment le livre de recettes en cas de trou de mémoire mais cela prend du temps (et du temps, on a vite tendance à en manquer, surtout en plein coup de feu). Les recettes accessibles durant cette beta étaient relativement simples (salade caprese, steak à l’échalote, soupe à l’oignon, pâtes cacio e pepe) mais semblaient rapidement se complexifier.

Nous espérons que cette complexité, qui se traduit par une augmentation considérable d’ingrédients et d’étapes pour les différentes préparations, ne deviendra pas frustrante à terme. Heureusement, les préparations les plus simples, comme couper les légumes ou lever les filets de sole, peuvent être déléguées à votre brigade.

Du bistro au gastro

Nous avons apprécié la possibilité de modifier le dressage de l’assiette et d’améliorer nos plats. En effet, en préparant plusieurs fois la même recette correctement, votre avatar perfectionne progressivement sa technique. Au bout d’un certain temps, il est possible de transformer les plats de bistro en plats gastronomiques.

Pour le moment, seules des recettes d’inspirations françaises et italiennes sont disponibles (ce qui représente déjà plus de 150 recettes différentes !). Deux DLC, l’un spécial « pizza », l’autre dédié aux classiques de la cuisine française, devraient rapidement être disponibles. Au moins un autre est en préparation mais les développeurs n’ont pas encore donné d’informations sur son contenu.

Sur le plan technique, Chef Life : A Restaurant Simulator est, dans l’état actuel, en deçà de nos attentes. Les animations sont assez pauvres voire inexistantes. L’avatar se déplace de manière un peu rigide et certains gestes sont trop lents, ce qui peut devenir agaçant. Par ailleurs, nous avons remarqué quelques problèmes difficilement acceptables : par exemple, il n’y a pas d’animation lorsque les clients reçoivent la carte ou la rende. Cette dernière apparaît ou disparaît simplement dans leurs mains !