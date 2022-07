Chef Life: A Restaurant Simulator

Chef Life: A Restaurant Simulator est un jeu de simulation et de gestion dans lequel vous devrez créer et diriger votre restaurant pour en faire l'établissement de votre rêve. Il faudra ainsi disposer votre cuisine, de ses plaques de cuisson à ses fours et ustensiles, gérer vos fournisseurs, acheter et préparer vos ingrédients et faire votre menu tout en surveillant vos finances. A vous de fidéliser et de satisfaire votre clientèle et tenter de remporter une Etoile du Guide Michelin.