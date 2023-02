Test Chef Life : A Restaurant Simulator – Une expérience à la carte

Chef Life : A Restaurant Simulator est un cooking simulator développé par le studio français Cyanide et disponible depuis ce 23 février sur PC et consoles. Le titre vous place dans la peau d’un jeune chef qui ouvre son premier restaurant et qui a pour objectif d’obtenir une étoile Michelin. Chef Life propose une expérience de simulation qui se veut plutôt réaliste, accompagnée de quelques éléments de gestion. Les développeurs de Cyanide ont-ils sorti le grand jeu ? Réponse dans ce test.

Conditions d’aperçu : Nous avons rédigé cette review après une vingtaine d’heures de jeu sur PC. Nous avons joué au clavier et à la manette. L’ordinateur que nous avons utilisé possède une RTX 3060, 16GB de RAM et un processeur i5-10500H.



La course aux étoiles

Après un passage au vestiaire pour customiser votre avatar et un rapide tuto qui vous permet d’apprendre les bases de la cuisine, vous voilà prêt pour votre premier service ! Le jeu est rythmé par les journées de travail. La journée-type commence par la commande auprès des fournisseurs : il faut estimer, en fonction de la carte du jour, les besoins en viandes, poissons, légumes et condiments.

Heureusement, cette phase est presque entièrement automatisée. Vous devez surtout choisir le grossiste en privilégiant la qualité ou le prix. Ce choix aura une incidence sur votre niveau de responsabilité. L’objectif étant, bien sûr, de cuisiner des produits locaux et de ne pas gaspiller.

En attendant la livraison, vous pouvez profiter de votre temps libre pour consulter la liste des défis en cours ou redécorer le restaurant. Pouvoir changer la couleur des murs, le mobilier et choisir la vaisselle est amusant. Néanmoins, nous aurions apprécié d’avoir encore davantage de possibilités. L’ordinateur de bureau permet de consulter la réputation de votre entreprise et de gérer votre brigade. Plus les employés sont heureux, plus ils travaillent.

Avant le début du service, vous avez l’occasion de revoir l’une ou l’autre recette et surtout, étape indispensable pour survivre au coup de feu, faire la mise en place et prendre un peu d’avance sur certaines préparations. Une fois les clients installés, les commandes vont se succéder et il faudra envoyer promptement les assiettes, au risque de décevoir la clientèle (surtout que cette dernière a tendance à vite s’impatienter et que les préparations refroidissent rapidement !).

À la sortie du tutoriel, vous pourrez choisir parmi différentes options afin de personnaliser votre expérience de jeu. Ainsi, il est possible de diminuer le nombre de clients, d’activer un aide-mémoire (qui vous évitera de devoir mémoriser les étapes de chaque recette) et de désactiver le chrono afin de ne pas être pressé par le temps pour profiter d’une expérience plus tranquille.

Déléguer, c’est la clef de la réussite !

La cuisine semble être une vraie passion pour l’équipe de Cyanide et ça se ressent dans Chef Life : A Restaurant Simulator. Les différentes recettes (plus de 150 au lancement !) sont plutôt bien rendues et c’est avec plaisir que l’on (re)découvre les classiques des cuisines françaises et italiennes. Très rapidement, vous pourrez déléguer certaines tâches (couper les légumes, préparer des frites ou faire la plonge) aux membres de votre brigade. Cela permet de se concentrer sur les préparations les plus importantes.

Les sensations de jeu sont plutôt agréables (nous avons d’ailleurs une préférence pour la manette) : on coupe soigneusement les légumes pour préparer la blanquette de veau qui sera servie le soir même, on prépare la crème de balsamique qui accompagne la salade caprese et surtout, on n’oublie pas d’assaisonner correctement le tout !

En cuisinant, votre personnage gagne de l’expérience, ce qui va lui permettre d’accéder à de nouvelles recettes mais aussi d’améliorer celles déjà maîtrisées. Ainsi, petit à petit, votre bistro peut se transformer en restaurant gastronomique. Pour obtenir l’étoile tant convoitée, il est indispensable de vous procurer des aliments de qualité et de respecter à la lettre les recettes.

Ce manque de liberté est décevant ; nous aurions apprécié pouvoir laisser libre cours à notre imagination. Un gratin dauphinois au paprika, ce n’est pas une si mauvaise idée que ça ! Pourtant, si vous avez le malheur d’essayer de modifier les recettes, le jeu considèrera que votre préparation est ratée et vous ne pourrez même pas la servir aux clients.

On finit par pédaler dans la semoule

Nous avons également été déçus par la manière dont le jeu gère l’utilisation des épices. D’une fois à l’autre, les quantités à ajouter pour un même plat varient ! Pas le choix, il faut en mettre un peu, évaluer en faisant fonctionner votre légendaire sixième sens et ajuster. Nous comprenons la volonté des développeurs de faire en sorte que la préparation des plats varient d’une fois à l’autre mais cette phase est assez longue et peu intéressante.

Dans notre preview, nous avions déjà pointé comme faiblesse l’aspect technique trop faible. Malheureusement, la version finale du jeu n’a pas bénéficié d’amélioration à ce niveau. C’est bien dommage car la direction artistique est plutôt jolie.

Les personnages sont amorphes et se déplacent de manière assez rigide. Les visages manquent d’expressivité et les animations sont parfois saccadées. Un autre problème qui nous a frappé durant notre test est la lenteur des déplacements. C’est assez frustrant de ne pas pouvoir courir dans le restaurant, surtout pendant le coup de feu !

Ajoutez aux problèmes précités, une interface pas toujours ergonomique, un sentiment de répétitivité qui s’installe malgré tout, des personnages plats et un scénario plutôt bidon et vous comprendrez que certains joueurs restent sur leur faim. Pour finir, notons que, pour le moment, Chef Life : A Restaurant Simulator n’est pas compatible avec le Steam Deck alors que le gameplay s’y prêterait bien.