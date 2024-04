L’horreur pétrolière se met en boîte

Officialisé l’année passée lors de la conférence Xbox, Still Wakes the Deep est la nouvelle création du studio The Chinese Room, équipe derrière les sympathiques Everybody’s Gone to the Rapture, ou encore Amnesia : A Machine for Pigs. S’il avait déjà attiré la curiosité des amateurs et amatrices de jeux à ambiance horrifique, le titre a suscité un engouement croissant au fil de ses présentations, en atteste la récente annonce de date de sortie.

Aujourd’hui, bonne nouvelle : le titre arrivera bien en boîte. Confirmé jusqu’à présent seulement en numérique, le jeu d’horreur aura droit à sa version boîte. C’est ce qu’a annoncé Maximum Entertainment France, qui s’occupera de la distribution en France, avec une arrivée seulement sur PlayStation 5. Rien pour la Xbox, même si les possesseurs d’une machine Microsoft se consoleront sans doute avec la présence day-one dans le Game Pass.

Si celle-ci vous intéresse, sachez que les précommandes sont lancées à la Fnac et sur Amazon au prix de 34.99€. La jaquette a aussi été montrée, reprenant le key art que vous aviez sans doute déjà aperçu jusqu’ici. Still Wakes the Deep est prévu pour le 18 juin sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Notez que la version physique sortira le même jour.