Still Wakes The Deep : Le jeu d’horreur narratif et psychologique s’offre un premier trailer de gameplay

Annoncé en juin dernier pendant le Xbox Games Showcase organisé dans le cadre du Summer Game Fest, Still Wakes The Deep a profité du Xbox Partner Preview diffusé hier soir, à quelques jours d’Halloween, pour se rappeler à notre bon souvenir. Au programme, un premier trailer de gameplay pour le jeu d’horreur narratif et psychologique de The Chinese Room, le studio britannique derrière Amnesia: A Machine for Pigs et Everybody’s Gone to the Rapture, et de Secret Mode (Turbo Golf Racing, Parcel Corps, Eternal Threads…).